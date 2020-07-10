Минобороны РФ сделает ставку на беспилотные автомобили в Арктике

Российское Министерство обороны отдает приоритет беспилотной автомобильной технике для Арктической зоны, Крайнего Севера и Дальнего Востока. Об этом рассказал начальник Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева генерал-лейтенант Андрей Топоров.

Военный сообщил изданию «Красная Звезда», что в апреле текущего года в условиях Заполярья «КамАЗ» успешно испытал беспилотные грузовики и пункты управления большегрузными автомобилями.

Как отметил Топоров, по итогам испытаний генерал армии, заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков определил данное направление развития военной автомобильной техники как наиболее перспективное и приоритетное для Арктической зоны, а также для сложных по климатическим и дорожным условиям регионов Крайнего Севера и Дальнего Востока.