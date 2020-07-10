«Ждем с нетерпением»: доброволец поделился ожиданиями от следующего этапа вакцинации от коронавируса

Доброволец Артур, на котором испытали российскую вакцину от нового коронавируса, рассказал, что в ближайшие дни всем участникам эксперимента введут второй компонент препарата. По его словам, добровольцы чувствуют себя хорошо.

«Через три дня нам предстоит следующий этап данного эксперимента, так как он проводится по бустерной системе вакцинации. Надеюсь, что он пройдет благополучно, потому что по настоящее время все удачно. Состояние добровольцев отличное, боевое, в целом ждем с нетерпением следующий этап эксперимента», - рассказал он «Звезде».

Испытания российской вакцины от COVID-19 проводятся совместно Минобороны России и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Первая группа добровольцев была провакцинирована 18 июня: девяти из них ввели один компонент вакцины, еще девяти - второй. 15 июля после сдачи контрольных анализов их выпишут из медучреждения.

Двадцать третьего июня вакцина была введена еще 20 добровольцам. Они получат препарат в бустерном варианте - 13 июля им введут второй компонент вакцины.

Ни у кого из участников эксперимента жалоб не было, состояние хорошее, осложнений или побочных реакций нет. Все добровольцы находятся под постоянным наблюдением медиков.