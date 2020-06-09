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В Екатеринбурге участвующие в парадных расчетах военнослужащие регулярно проходят тестирование на COVID-19

Лина Давыдова
05:00 09.06.2020
Также личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний, реализуется в Центральном военном округе при подготовке к проведению торжественных мероприятий.

Военнослужащие, участвующие в парадных расчетах, несколько раз в неделю проходят тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Также личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками. Все тренировки проходят под пристальным наблюдением медицинских работников

Подразделения РХБ защиты ежедневно проводят дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания.

Перед проведением тренировки механизированной колонны каждый ее образец тщательно дезинфицируется силами подразделений РХБ защиты

Для проведения дезинфекции в военном округе созданы группировки обеспечения, в состав которых включены три мобильных отряда и девятнадцать дезинфекционных групп. Работы проводят специально подготовленные военнослужащие в средствах индивидуальной защиты кожи и органов дыхания, дезинфекция производится с задействованием индивидуальных дегазационных комплектов, а тренировочные площадки обрабатываются авторазливочными станциями АРС-14КМ.

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