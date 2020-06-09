Военные готовят новые подрывы породы для путей обхода моста под Мурманском

Специалисты инженерных и железнодорожных войск Западного военного округа (ЗВО) продолжают выполнять задачи по восстановлению железнодорожного сообщения по маршруту Санкт-Петербург – Кола – Мурманск в связи с обрушением железнодорожного моста через реку Кола.

После проведенного подрыва на обходном участке железнодорожного пути в Кольском районе Мурманской области военнослужащие ЗВО приступили к вывозу скального грунта. В работах задействованы полноприводные самосвалы КамАЗ и другая специальная техника железнодорожных войск.

Военные железнодорожники ЗВО производят выемку грунта на участке строительства обходного железнодорожного пути.

За четыре дня вывезено 17 тысяч кубических метров выработанного грунта и породы, завезено 2 тысячи кубических метров щебеночного балласта, выполнено уплотнение основной площадки земляного полотна протяженностью 2 километра.

Инженерные подразделения ЗВО продолжают работу по бурению шурфов с помощью новейшей бурильно-ударной машины БУМ-2, бурильных установок и ручных гидравлических инструментов в труднодоступных местах для подготовки закладки зарядов и рыхлению скальной породы.

Все работы по круглосуточной посменной отсыпке насыпи для железнодорожного полотна протяженностью около 6 километров в целях восстановления железнодорожного сообщения проводятся в соответствии с графиком. Объем земляных работ составляет свыше 60 тыс. кубических метров.

Всего для выполнения задачи по оказанию помощи в восстановлении железнодорожного сообщения в Мурманской области задействовано более 100 военнослужащих и свыше 40 единиц специальной военной техники железнодорожных и инженерных войск ЗВО.

Мероприятия по оказанию Минобороны России помощи в восстановлении железнодорожного сообщения на участке железной дороги Кола – Выходной в Мурманской области проводятся в соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу.