Истребители ВКС РФ четыре раза за неделю поднимались для перехвата разведчиков
Нарушений воздушного пространства допущено не было.
© Фото: Минобороны России
За минувшую неделю у российских границ вели разведку 32 иностранных самолета-разведчика и четыре БПЛА. Они сопровождались российскими РЛС, следует из соответствующей инфографики Минобороны России, опубликованной газетой «Красная Звезда».
Истребители ВКС РФ из состава дежурных по ПВО сил четыре раза поднимались на перехват разведчиков. Нарушений воздушного пространства допущено не было.