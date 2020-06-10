Истребители ВКС РФ четыре раза за неделю поднимались для перехвата разведчиков

За минувшую неделю у российских границ вели разведку 32 иностранных самолета-разведчика и четыре БПЛА. Они сопровождались российскими РЛС, следует из соответствующей инфографики Минобороны России, опубликованной газетой «Красная Звезда».

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Истребители ВКС РФ из состава дежурных по ПВО сил четыре раза поднимались на перехват разведчиков. Нарушений воздушного пространства допущено не было.