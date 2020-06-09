Военнослужащие в Дагестане получили новые служебные квартиры
В ближайшее время планируется сдать еще три многоэтажных дома для военнослужащих и членов их семей.
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Военнослужащие подразделений Каспийской флотилии получили новые служебные квартиры в Дагестане, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Военные строители возвели многоэтажный дом на 168 квартир в Махачкале. При строительстве использовались теплоизоляционные материалы, смонтирована «умная» система отопления. В квартирах выполнен хороший современный ремонт, имеется мебель и бытовая техника.
Рядом с домом в пешей доступности есть детские сады, магазины, медучреждения. Во дворах располагаются детские площадки и прочие элементы благоустройства. Имеются автопарковки.