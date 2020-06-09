Десантирование из «Терминаторов»: около 300 военных впервые в жизни совершили прыжок с парашютом под Владимиром

На аэродроме Киржач под Владимиром около 300 военнослужащих гвардейской бригады управления ВДВ совершили свой первый в жизни прыжок с парашютом из вертолета Ми-8 АМТШ. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

После приземления каждому военнослужащему торжественно, под звуки оркестра вручили значок парашютиста, добавили в ведомстве.

Ми-8АМТШ «Терминатор» - транспортно-штурмовой вертолет, разработанный на Улан-Удэнском авиазаводе. Способен как перебрасывать грузы и десант, так и поддерживать его огнем.

Ми-8 способен перевозить до 36 десантников или четыре тонны груза на расстояние более тысячи километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы. Самый массовый двухдвигательный вертолет в мире.

Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций.