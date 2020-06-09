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РПЦ: Главный храм ВС РФ освятят 22 июня с соблюдением всех требований безопасности

Алексей Баранов
17:35 09.06.2020
Храм планировали открыть к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, но из-за ограничительных мер в связи с распространением коронавируса церемонию освящения и открытия перенесли.
РПЦ: Главный храм ВС РФ освятят 22 июня с соблюдением всех требований безопасности
© Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В День памяти и скорби, 22 июня 2020 года, в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» в подмосковной Кубинке патриарх Кирилл освятит главный храм Вооруженных сил РФ. В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции мероприятие пройдет с соблюдением всех необходимых требований по безопасности. Об этом во время пресс-конференции в Москве сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Мы предполагаем, что освящение в этот день состоится, святейший патриарх будет освящать этот храм, меры безопасности будут соблюдаться, все те, которые прописаны в существующих инструкциях», - рассказал Владимир Легойда.

Говоря о принятых мерах безопасности по недопущению распространения коронавируса, Владимир Легойда назвал социальную дистанцию не менее 1,5 метров внутри помещений и на прихрамовой территории, ограничение на количество людей, находящихся в храмах, исходя из одного человека на четыре квадратных метра, санитарную обработку, ношение масок и перчаток.

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