РПЦ: Главный храм ВС РФ освятят 22 июня с соблюдением всех требований безопасности

В День памяти и скорби, 22 июня 2020 года, в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» в подмосковной Кубинке патриарх Кирилл освятит главный храм Вооруженных сил РФ. В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции мероприятие пройдет с соблюдением всех необходимых требований по безопасности. Об этом во время пресс-конференции в Москве сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Мы предполагаем, что освящение в этот день состоится, святейший патриарх будет освящать этот храм, меры безопасности будут соблюдаться, все те, которые прописаны в существующих инструкциях», - рассказал Владимир Легойда.

Говоря о принятых мерах безопасности по недопущению распространения коронавируса, Владимир Легойда назвал социальную дистанцию не менее 1,5 метров внутри помещений и на прихрамовой территории, ограничение на количество людей, находящихся в храмах, исходя из одного человека на четыре квадратных метра, санитарную обработку, ношение масок и перчаток.