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Заход на наземную цель и боевые развороты: кадры командирских полетов на Су-34 под Челябинском

Андрей Аркадьев
17:31 09.06.2020
Особое внимание было уделено работе экипажей в условиях ведения парного учебного воздушного боя.
© Видео: Минобороны России © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Командный состав авиадивизии ЦВО выполнил групповые полеты на бомбардировщиках Су-34 и разведчиках Су-24МР в рамках командирских полетов, стартовавших в Челябинской области.

В ходе них опытные летчики отрабатывают наиболее сложные элементы летной подготовки, в том числе пилотирование на минимальных интервалах и в сомкнутом боевом порядке. Расстояние между самолетами при этом не превышает 15-20 метров.

Экипажи Су-34 отработали заход на наземную цель, боевые развороты и уход на дополнительный круг при имитации прерванного захода на посадку. Особое внимание было уделено работе экипажей в условиях ведения парного учебного воздушного боя.

Су-34 создан для ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны. Способен вести бой с истребителями.

Создавался в качестве замены фронтовому бомбардировщику Су-24, при этом конструкторы учитывали наличие у вероятного противника большого количества истребителей четвертого поколения. Именно поэтому самолет способен не только наносить удары по наземным целям, но и вести воздушный бой.

Базовая модель Су-34 - тяжелый истребитель Су-27, однако в конструкцию были внесены серьезные изменения. В первую очередь они коснулись кабины: пилоты сидят в ней рядом, а не друг за другом. Это облегчает работу и коммуникацию членов экипажа. Самолет выполнен по схеме «продольный триплан», что позволило улучшить его маневренные характеристики.

Су-24 (по кодификации НАТО: Fencer - «Фехтовальщик») - тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Создан для уничтожения наземных и надводных целей в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью.

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