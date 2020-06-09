Корабли Балтфлота выполнили артиллерийские стрельбы на фоне учений НАТО Baltops

Ракетные корабли вышли в Балтийское море и выполнили артиллерийские стрельбы, поразив воздушные мишени. Маневры проводились во время учений НАТО Baltops, сообщили в пресс-службе Балтфлота.

«В соответствии с планом боевой подготовки флота в полигоне, расположенном в акватории Балтийского моря, корабельная ударная группа в составе малых ракетных кораблей "Серпухов" и "Ливень" успешно выполнила совместные артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим воздушные цели условного противника», - говорится в сообщении.

Стрельбы велись из 76-мм и 30-мм артиллерийских комплексов по воздушным мишеням, поставленных истребителем Су-27. Безопасность района обеспечивали около десяти кораблей и судов обеспечения.

Малый ракетный корабль «Серпухов» является пятым серийным кораблем проекта 21631 (шифр «Буян-М»), которые строятся на ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького».

Су-27 - советский и российский многоцелевой высокоманевренный всепогодный тяжелый истребитель четвертого поколения. Благодаря большой полезной нагрузке способен не только вести воздушный бой и перехват целей, но и эффективно наносить удары по наземным и надводным целям. Его модификации стоят на вооружении ВКС России и свыше 30 стран мира. Всего построено более 800 Су-27.