В Иркутске встретили эшелон с выпускниками учебных центров РВСН

Более 300 выпускников учебных центров Ракетных войск стратегического назначения прибыли в Иркутск. Солдаты отправятся в воинские части для прохождения дальнейшей службы, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Учебные центры ракетных войск готовят по нескольким военным специальностям. Среди них - механики-водители, специалисты систем водо- и энергоснабжения, а также младшие военные специалисты по эксплуатации и ремонту систем связи.

Поезд проследовал через несколько регионов России. В Новосибирске состав был объединен со вторым воинским эшелоном, вышедшим из Волгоградской области. Конечная точка - в Иркутске.

По прибытии поезд был продезинфицирован. Военнослужащие получили защитные маски, антисептические средства и перчатки.

Всего в соединения и воинские части РВСН воинским эшелоном доставлено около 1 500 выпускников учебных центров.