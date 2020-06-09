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В Иркутске встретили эшелон с выпускниками учебных центров РВСН

Андрей Аркадьев
16:30 09.06.2020
Воинский эшелон прибыл на конечную станцию Иркутск.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Более 300 выпускников учебных центров Ракетных войск стратегического назначения прибыли в Иркутск. Солдаты отправятся в воинские части для прохождения дальнейшей службы, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Учебные центры ракетных войск готовят по нескольким военным специальностям. Среди них - механики-водители, специалисты систем водо- и энергоснабжения, а также младшие военные специалисты по эксплуатации и ремонту систем связи.

Поезд проследовал через несколько регионов России. В Новосибирске состав был объединен со вторым воинским эшелоном, вышедшим из Волгоградской области. Конечная точка - в Иркутске.

По прибытии поезд был продезинфицирован. Военнослужащие получили защитные маски, антисептические средства и перчатки.

Всего в соединения и воинские части РВСН воинским эшелоном доставлено около 1 500 выпускников учебных центров.

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