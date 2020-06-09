Подготовка к параду: в Хабаровске на берегу Амура тренируются около трех тысяч военных и силовиков
Впервые в торжествах примут участие мотострелки из Приморского края и расчет местного инженерного соединения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Хабаровске три тысячи человек чеканят шаг на берегу Амура - в городе стартовала подготовка к Параду Победы, который пройдет 24 июня.
Впервые в торжествах примут участие мотострелки из Приморского края и расчет местного инженерного соединения. Также в смотре задействуют более 700 силовиков и сотрудников МЧС.
Тренировки проходят с соблюдением всех мер безопасности - солдаты и офицеры в масках и перчатках, за состоянием бойцов постоянно следят медики. Чтобы исключить возможность заражения, перед парадом все участники сдадут тест на коронавирус.