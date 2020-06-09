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В Чите продолжают принимать пациентов с СOVID-19 в полевом госпитале

Андрей Аркадьев
12:26 09.06.2020
Он был развернут военнослужащими Восточного военного округа в кратчайшие сроки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В полевом госпитале в Чите, развернутом для лечения пациентов с коронавирусом, военные медики оказывают помощь больным COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

По словам начальника медучреждения подполковника Виталия Нама, пациенты поступают, у них легкая форма коронавируса.

В госпитале, рассчитанном на 100 коек, есть все необходимое для лечения больных. Имеется самое современное медоборудование, включая аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория.

В составе больницы есть приемо-сортировочное, госпитальное и инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также отделение анестезиологии и реанимации.

На территории Забайкальского края непростая ситуация с распространением коронавируса. Число заболевших ежедневно растет - примерно по 70 человек в день. Полевой госпиталь поможет врачам местных больниц.

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