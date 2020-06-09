Пять тысяч метров над землей: кадры дневной дозаправки Ту-160
Самолеты, вылетевшие из разных аэропортов базирования, приблизились до расстояния в 30 метров во время маневра.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Минобороны Российской Федерации показало кадры дневной дозаправки стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 в воздухе.
Отработка маневра осуществлялась силами Дальней авиации воздушно-космических сил РФ с привлечением самолета Ил-78.
Дозаправка производилась на скорости около 600 километров в час и высоте, превышающей пять тысяч метров над землей.
Военные самолеты взлетали с разных аэропортов и приблизились на расстояние менее 30 метров между корпусами в момент совершения маневра.