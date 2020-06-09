Пять тысяч метров над землей: кадры дневной дозаправки Ту-160

Минобороны Российской Федерации показало кадры дневной дозаправки стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 в воздухе.

Отработка маневра осуществлялась силами Дальней авиации воздушно-космических сил РФ с привлечением самолета Ил-78.

Дозаправка производилась на скорости около 600 километров в час и высоте, превышающей пять тысяч метров над землей.

Военные самолеты взлетали с разных аэропортов и приблизились на расстояние менее 30 метров между корпусами в момент совершения маневра.