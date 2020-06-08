Большие десантные корабли ТОФ прибыли из Владивостока на Чукотку для учений
Большие десантные корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыли из Владивостока на Чукотку, где высадили десант на необорудованный берег. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.
Всего на Чукотку доставили около 200 военнослужащих и 80 единиц техники. Будет развернут полевой лагерь.
«В соответствие с планом боевой подготовки большие десантные корабли Тихоокеанского флота "Николай Вилков", "Ослябя", "Адмирал Невельской" и "Пересвет" совершили переход из Владивостока к побережью Чукотки, где высадили морской десант на необорудованное побережье», — рассказал Воскресенский.
По его словам, в бухте Проведения был отработан подход десантных кораблей к берегу, где гидрографическими партиями предварительно были установлены временные створные знаки. Высадка осуществлялась методом «на упор».
Гидрографическое судно «Север» и морской буксир «МБ-61» обеспечивали работу десантных кораблей.
Ранее подводные лодки ТОФ атаковали условного противника в Японском море. В учениях участвовали две субмарины.