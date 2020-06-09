Ночная дозаправка «Белых лебедей»: кадры из кабины Ту-160
На бомбардировщик и самолет-заправщик было установлено специальное осветительное оборудование.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Экипажи военных самолетов Ту-160 и Ил-78 провели отработку ночной дозаправки в воздухе. Видео с кадрами маневра предоставило Минобороны России.
Дозаправка была произведена на высоте свыше пяти тысяч метров и на скорости около 600 километров в час. Для ее осуществления на оба судна было установлено специальное оборудование, обеспечивающее дополнительное освещение в условиях ночной видимости.
Отработка была выполнена специалистами Дальней авиации ВКС Российской Федерации.