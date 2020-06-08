Стратегические бомбардировщики Ту-160 отработали ночную и дневную дозаправку в воздухе

Экипажи самолетов Дальней авиации ВКС РФ Ту-160 и Ил-78 отработали ночную и дневную дозаправку в воздухе. Боевые машины взлетали с разных аэродромов базирования, уточнили в Минобороны России.

Дозаправка проводилась на высотах свыше пяти тысяч метров и на скорости около 600 километров в час. Расстояние между самолетами было менее 30 метров.

Ночная дозаправка проводилась с использованием дополнительного освещения, которое установили как на самолет-заправщик, так и на заправляемое воздушное судно.

Ту-160 - стратегический бомбардировщик-ракетоносец, которые способен нести на борту до 12 ракет с ядерной боеголовкой. Дальность действия этих ракет составляет до 3 500 км. Это значит, что самолету не нужно заходить в зону действия ПРО, чтобы нанести удар.