Возвращение из кругосветки: в Кронштадте торжественно встретили судно «Адмирал Владимирский»

Судно ВМФ РФ «Адмирал Владимирский», вернувшееся из дальних странствий, сегодня с оркестром встретили в Кронштадте. Уникальная кругосветка была трудной. Волны высотой восемь метров и девятибалльный шторм стали настоящим испытанием для судна и его экипажа.

«Адмирала Владимирского» изрядно потрепало - 2/3 похода прошли в условиях непогоды и плохой видимости. Зато родной Кронштадт встретил штилем. Встреча в родной гавани планировалась более торжественной. Здесь должны были присутствовать родственники, которые не видели своих близких полгода, но по понятным причинам пирс оказался практически пустым. Встречал только оркестр и личный состав.

За кормой судна более 45-ти тысяч морских миль - это почти два раза вокруг света. Совместная экспедиция Министерства обороны и Русского географического общества приурочена к 200-летию открытия шестого материка и прошла практически тем же маршрутом, что и шлюпы Лазарева и Беллинсгаузена. Из Кронштадта в Лиссабон, потом через Атлантику в Южную Америку. Бразилия, Уругвай, а после - самая долгая и важная часть похода - исследование Антарктиды.

Наши военные моряки и ученые в этот раз были оснащены куда лучше, чем их предшественники 200 лет назад - поэтому работали не опасаясь гигантских айсбергов. Главное достижение экспедиции - установлены точные координаты южного магнитного полюса земли, получены крайне важные данные, как для фундаментальной науки, так и прикладных задач.

«У вас часто болит голова, не понятно от чего, отказывает компьютер, сбрасывает информацию, не ловит сотовую связь - это в большинстве случаев влияние магнитного поля. Знание характера магнитного поля, его изменения - это очень важно для многих технических средств», - рассказал руководитель экспедиции Олег Осипов.

Участники похода провели масштабные гидрографические исследования, изучали климат, морское дно и береговые линии. На основе полученных данных будут обновлены важнейшие карты - как в науке, так и в навигации.

Сложнейшая экспедиция успешно завершена. Теперь предстоит подкрасить борта и навести лоск - крупнейшее исследовательское судно нашего флота уже совсем скоро станет участником Главного Военно-морского парада.