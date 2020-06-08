Комитет Совфеда по обороне и безопасности провел заседание в Севастополе

В Севастополе на базе инновационного научно-технологический центра концерна ВКО «Алмаз-Антей» проведено выездное заседание Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности под руководством Виктора Бондарева.

В заседании комитета приняли участие врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, представители Военно-промышленной комиссии, Минобороны России и других заинтересованных организаций.

Современный инновационный научно-технологический центр в рамках решения задач диверсификации обеспечивает интеграцию ВПК в национальные проекты и позволяет объединить усилия научного потенциала предприятий ОПК и организаций Севастополя и Республики Крым по внедрению передовых достижений в продукцию, выпускаемую предприятиями концерна ВКО «Алмаз-Антей».

В ходе заседания Комитетом Совета Федерации по обороне и безопасности рассмотрены вопросы подготовки специалистов для Вооруженных сил Российской Федерации региональными отделениями ДОСААФ Республики Крым и города Севастополя, а также технологические аспекты развития системы противовоздушной обороны Российской Федерации.

В рамках мероприятия продемонстрированы уникальные возможности созданного силами концерна ВКО «Алмаз-Антей» медиацентра, на котором уже сейчас проходят практику юные корреспонденты отделения «Юнармии» и студенты Черноморского военно-морского училища им. П.С. Нахимова.