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Современное вооружение и историческая техника: в Екатеринбурге прошла репетиция Парада Победы

Андрей Аркадьев
Анатолий Бородкин
18:48 08.06.2020
Первая репетиция военного парада, который назначен на 24 июня, состоялась в столице Урала.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Образцы современного российского вооружения и историческая техника приняли участие в репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Традиционно колонну возглавил танк победы - Т-34. Машина принимала участие в пражской операции, штурмовала Манесов мост, освобождая столицу Чехословакии.

За легендарной машиной следуют новички - танки Т-72Б3М, только в прошлом году поступившие на вооружение ЦВО. Экипажи Т-72Б3М впервые примут участие в параде победы в Екатеринбурге. Также среди новинок артиллерийские установки «Малка» и «Мста-С».

Все машины, участвующие в первой тренировке механизированной колонны, прошли санитарную обработку как снаружи, так и в кабинах. Увеличены интервалы между машинами.

Экипажи, участвующие в тренировках, работают в средствах индивидуальной защиты - медицинских масках и перчатках. Их ежедневно проверяют медики. Контакты с гражданским персоналом, другими военнослужащими и жителями Екатеринбурга полностью исключены.

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