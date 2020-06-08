Капитан юстиции в отставке опубликовал видео-поэму «Города-герои», посвященную 75-летию Победы
Съемки прошли в 11 городах, а стихотворения, посвященные Киеву и Одессе, снимались в Москве в Александровском саду.
© Фото: Кирилл Кавченков
Бывший капитан юстиции Кирилл Кавченков вместе с детьми написал поэму «Города-герои», а видеоролики, где юные таланты читают стихи, опубликованы на его личном канале Youtube.
Видеопоэма задумывалась еще лет пять назад и была закончена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проект состоит из 13 эпизодов, в каждом из которых рассказывается о трудных днях Великой Отечественной войны.
Стихотворения зачитывают Ева Кавченкова, проходящая обучение в Московском кадетском корпусе «Пансиона воспитанниц Министерства обороны РФ», и Глеб Кавченков, воспитанник Московского суворовского военного училища.