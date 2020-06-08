Путин подписал закон о дополнительных выплатах семьям погибших военных

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий денежную выплату родственникам погибшего военного, не полученного им за месяц. Документ опубликован на портале правовой информации.

Семье погибшего или пропавшего без вести бойца будут выплатить денежное довольствие военнослужащего, недополученное ко дню гибели или к моменту, когда было установлено, что он пропал без вести, будут выдавать денежную компенсацию вместо положенного военному вещевого имущества и продовольственного пайка.

При этом из этих выплат не будут производиться удержания для возмещения ущерба, причиненного имуществу воинской части погибшим или умершим военнослужащим при исполнении обязанностей военной службы.

Также семья сможет претендовать на командировочные расходы, если военнослужащего отправят в служебную командировку и выплату пособия и суточных при переезде на новое место службы.