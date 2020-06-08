Военные приступили к тренировкам перед Парадом Победы в Новосибирске

На военном аэродроме Толмачево под Новосибирском прошла первая тренировка механизированной колонны. Она проедет по центральной площади города 24 июня во время Парада Победы.

Перед участниками стоит непростая задача - выдерживать установленную скорость, дистанцию, выполнять различные маневры и при этом не нарушать синхронность в движениях парадной коробки.

В этом году в Параде Победы в Новосибирске в единой механизированной колонне пройдут танки Т-72Б3. Военная техника также будет представлена боевыми машинами сопровождения ракетного комплекса «Ярс», комплексами С-400, «Искандер», «Панцирь-С1», бронированными автомобилями специального назначения «Тигр», бронетранспортерами БТР, боевыми машинами Урал 4320 с 152-мм гаубицами «Мста-Б», самоходными артиллерийскими установками (САУ) «Нона-СВК», комплексами БпЛА «Орлан-10» и другой техникой. Всего в механизированной части парада будет задействовано более 60 единиц военной техники.

Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшением большинства основных характеристик.

На танк устанавливаются прицелы «Сосна-У» и 1А40-4, автомат сопровождения целей, радиостанция Р-168-25У-2, комплекс программно-аппаратного АВСКУ, пушка типа 2А46М-5-01, двигатель В-92С2Ф (1 130 л. с.) с системами, обеспечивающими его работу.

PC-24 «Ярс» - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.

«Ярс» может быть размещен на мобильных подвижных пусковых установках или в хорошо защищенных подземных шахтах. На ракетах стоят многоблочные гиперзвуковые маневрирующие ядерные боевые части. Каждый блок имеет собственную систему наведения и может преодолеть любую систему ПРО.