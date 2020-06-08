На побережье Крыма и Кавказа проходят учения ракетных комплексов «Бал» и «Бастион»

Расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» тренируются наносить условные ракетные удары по морским целям на побережье Крыма и Кавказа, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Экипажи батарей отрабатывают размещение техники на позициях в различных ландшафтах, развертывание, смену боевого порядка и местоположения после применения оружия.

Комплекс «Бал» представляет собой мобильную систему на базе шасси МЗКТ-7930, которая включает до двух самоходных командных пункта, до четырех пусковых установок, которые имеют по восемь крылатых ракет Х-35/Х-35У, транспортно-перегрузочные машины.

Комплекс создан для контроля территориальных вод, защиты военно-морских баз и других береговых объектов, а также для уничтожения морского десанта.