В Минобороны рассказали о новых правилах набора в военные вузы

Правила набора в высшие военные учебные заведения Минобороны России в этом году изменились из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Курсантaм можно будет не приезжать в вуз, а сдать нормативы по месту жительства.

В регионы страны отправятся специальные выездные группы, в которые войдут представители вузов, специалисты профессионального психологического отбора и физической подготовки. Они осуществят отбор кандидатов на базе местных военных комиссариатов.

Молодые люди и девушки, решившие поступить в высшее военное учебное заведение, должны обратиться в военный комиссариат по месту регистрации. Узнать о правилах поступления в вузы также можно на официальном сайте Минобороны России в разделе «Образование. На сайте каждого вуза имеются контактные данные приемных комиссий, специалисты которых подробно объяснят будущему абитуриенту правила поступления в выбранный вуз и порядок направления документов.

С 15 июля по 5 августа специалисты выездных групп совместно с работниками военных комиссариатов определят категорию профессиональной и психологической пригодности, состояние здоровья будущих абитуриентов и уровень их физической подготовки.

Приемные комиссии вузов с 25 июля по 10 августа, опираясь на результаты работы выездных групп, результаты ЕГЭ кандидатов и индивидуальные достижения абитуриентов, проведут окончательный профессиональный отбор.

C 15 августа кандидаты, успешно прошедшие отбор, будут зачислены в военные учебные заведения. Тех, кто не пройдет конкурсные испытания сотрудники военных комиссариатов также оповестят. Учебный год в военных учебных заведениях начнется 1 сентября.