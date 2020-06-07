Спасение тысяч жизней: как российские военнослужащие испытывают вакцину от коронавируса

На этой неделе российские ученые и военные сделали важнейший шаг на пути к победе над коронавирусом: начались клинические испытания вакцины от COVID-19 на людях. Пятьдесят военнослужащих-добровольцев, среди которых и несколько женщин, уже прибыли в специальное медицинское учреждение Минобороны, прошли всестороннее углубленное обследование и готовы стать первыми, кто на себе испытает новую вакцину, которая в случае успеха в будущем спасет жизни тысяч людей.

Добровольцев набирали по всей стране, из разных частей и подразделений Вооруженных сил, разных профессий и возрастов. Они прошли обследование у себя в воинских частях, и были отобраны как наиболее подходящие по самым разным критериям: здоровье, физическая подготовка, отсутствие вредных и привычек и, главное, желание.

«Приказа не было, это было все в добровольном порядке, проведено было собрание, предложили. Да, очень многие хотели, почти что вся часть хотела поехать», - рассказывает военнослужащий войск РХБ Защиты Юрий.

Военные говорят, что не ожидали такого числа добровольцев, готовых приехать за тысячу километров, чтобы принять участие в эксперименте. Главное требование - чтобы испытания вакцины с участием военнослужащих по контракту проводились в полном соответствии с российским законодательством.

«Отбор кандидатов осуществлялся среди военнослужащих по контракту, так как проведение исследований среди военнослужащих по призыву запрещено законодательством Российской Федерации. Нам необходимо было отобрать около 50 человек, отвечающих критериям исследования», - заявил начальник главного Военно-клинического госпитали имени академика Н.Н. Бурденко Евгений Крюков.

Вакцину, которая должна остановить глобальную пандемию, разработали российские ученые из исследовательского центра им. Гамалеи совместно с министерством обороны. Это так называемая рекомбинантная вакцина, созданная при помощи генной инженерии. Она работает по тому же принципу, что и другие вакцины от вирусов последних лет, например, Эболы или геморрагической лихорадки. В безопасных дозах патоген вводится в организм, запуская тем самым иммунную систему. Организм сам побеждает вирус и вырабатывает при этом стойкий иммунитет.

«Ранее специалистами 48-го института была доказана эффективность и безопасность этого препарата как на крупных лабораторных животных, так и мелких - обезьянах и хомяках», сообщил начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института министерства обороны РФ Сергей Борисевич.

Следующий этап - это уже клинические испытания вакцины на организме человека. Каждый из этих добровольцев, чтобы получить допуск к эксперименту, прошел с десяток самых разных медкомиссий.

«Прежде чем отобрать добровольца на испытание вакциной, он проходит полный комплекс исследований - лабораторных, клинических и других. Для того, чтобы выявить все возможные патологии у него. И только после того, когда мы уже комплексно обследовали пациента, тогда мы можем рекомендовать его на взятие эксперимента», - рассказывает заведующая лабораторным отделением филиала ГВКГ им.Н.Бурденко Наталья Позднякова.

Те, кто успешно прошел жесткий медицинский отбор, переходят на следующий этап эксперимента. Чтобы окончательно исключить попадание коронавирусной инфекции из внешней среды, группе добровольцев предстоит 14 дней провести в изоляции. Если по истечении этого времени состояние здоровья добровольца не будет вызывать сомнений, каждому из них будет введена экспериментальная вакцина.

«Проводимое клиническое исследование включает в себя ответы на два принципиальных вопроса. Первый - является ли вакцина безопасной и как хорошо она переносится. И второй очень важный момент - насколько она является иммуногенной, то есть насколько на введение вакцины организм сможет выработать защитный уровень антител», - отметил начальник главного Военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко Евгений Крюков.

Клинические испытания отечественной вакцины от новой коронавирусной инфекции российские военные медики планируют завершить уже к концу июля. Не смотря на то, что испытания препарата на человеке еще только начались, ученые уверены, что эксперимент докажет стопроцентную эффективность новой вакцины. И уверенность эта возникает не на пустом месте.

Сегодняшний COVID-19, говорят ученые, далеко не первый страшный вирус, с которым боролись и справились в нашей стране. Многие еще хорошо помнят, как в конце декабря 1959 года из-за безобидных подарков, привезенных советским художником Алексеем Кокорекиным из Индии, Москва оказалась на грани эпидемии оспы - крайне заразного заболевания, лекарства от которого на тот момент не было, а смертность достигала 90%. Тогда советские вирусологи сделали, казалось, не возможное. Всего за 19 дней удалось вакцинировать свыше 5,5 миллионов москвичей и еще 4 миллиона жителей Подмосковья.

Пятью годами раньше в СССР был образован институт по изучению еще одного крайне тяжелого вирусного заболевания - полиомиелита. Именно его сотрудники сумели первыми в мире провести клинические испытания и запустить в производство так называемой полиомиелитной вакцины. Тогда СССР стал первой в мире страной, где началось массовое применение этой эффективной вакцины. И уже через несколько лет болезнь в стране была практически полностью ликвидирована.

«Это связано с традиционной организацией медико-санитарной службы. Она была создана в свое время и по советским лекалам она продолжала у нас функционировать. Мы сохранили ее традиции», - отмечает профессор, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций, вирусолог Института им Гамалеи Виктор Зуев.

Уже в XXI веке российские вирусологи остаются одними из лучших в мире. Например, 48 ЦНИИ министерства обороны, который в настоящее время принимает участие в испытаниях вакцины от новой коронавирусной инфекции, имеет колоссальный опыт разработки вакцин от многих современных опасных вирусов - лихорадки Эбола, Ближневосточного респираторного синдрома. Создана универсальная противогрипозная вакцина. Эффективность этих препаратов - от 80 до 100%. Колоссальные наработки еще советского периода ученые сумели сохранить. И именно эта научная база помогает российским вирусологам оставаться на передовых позициях.