Соблюдая меры предосторожности: в Самаре военнослужащие ЦВО провели репетицию Парада Победы

Воинские части и соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в Самарской области, в целях профилактики коронавируса провели репетицию Парада в ознаменование 75-й годовщины Победы СССР в Великой Отечественной войне (ВОВ) с увеличенными дистанциями между парадными расчетами.

Мероприятие началось с дезинфекции площадки для проведения тренировок. Продезинфицирован был и транспорт, который доставил военнослужащих на репетицию Парада. В перерывах между прохождениями парадных расчетов проводилась замена медицинских масок и перчаток.

В репетиции участвовали около 1,7 тысяч военнослужащих различных воинских частей и подразделений Самарского гарнизона и соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО), а также представители ФСИН, МЧС, МВД и Росгвардии.

При подготовке к проведению парада был спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных болезней. Подразделения РХБЗ будут проводить дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания, все участники тренировочных мероприятий будут находиться под пристальным наблюдением военных врачей. Личный состав будет обеспечиваться средствами индивидуальной защиты - перчатками, медицинскими масками и антисептиками.