Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Соблюдая меры предосторожности: в Самаре военнослужащие ЦВО провели репетицию Парада Победы

Роман Захаров
07:30 06.06.2020
При подготовке к проведению парада был спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных болезней.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Воинские части и соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в Самарской области, в целях профилактики коронавируса провели  репетицию Парада в ознаменование 75-й годовщины Победы СССР в Великой Отечественной войне (ВОВ) с увеличенными дистанциями между парадными расчетами.

Мероприятие началось с  дезинфекции площадки для проведения тренировок. Продезинфицирован был и транспорт, который доставил военнослужащих на репетицию Парада. В перерывах между прохождениями парадных расчетов  проводилась замена медицинских масок и перчаток.

В репетиции участвовали около 1,7 тысяч военнослужащих различных воинских частей и подразделений Самарского гарнизона и соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО), а также представители ФСИН, МЧС, МВД и Росгвардии.

При подготовке к проведению парада был спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных болезней. Подразделения РХБЗ будут проводить дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания, все участники тренировочных мероприятий будут находиться под пристальным наблюдением военных врачей. Личный состав будет обеспечиваться средствами индивидуальной защиты - перчатками, медицинскими масками и антисептиками. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата05.06.2020, 13:45
Песков назвал условия вступления в силу поправок к Конституции
Дата06.06.2020, 05:00
Помощь на месте: военные инженеры приступают к восстановлению разрушенного моста под Мурманском
Дата05.06.2020, 10:28
Валерий Брагин стал главным тренером российской сборной по хоккею
Дата05.06.2020, 15:37
На форуме «Армия-2020» представят экспозицию из 23 танков и бронеавтомобилей
Дата29.05.2020, 17:40
Без связи с миром: как прошел сверхсекретный эксперимент СССР по изоляции длиною в год
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
08:04 В стране и мире
Кардиолог рассказала о влиянии солнечных вспышек на организм человека
07:22 В стране и мире
Синоптики рассказали о потеплении в Москве
07:04 В стране и мире
СМИ обвинили США в сокрытии крупной утечки фтора на базе ВВС в Японии
06:42 В стране и мире
СМИ: Байден набрал голоса для выдвижения в президенты США
06:41 В стране и мире
Ученые объяснили способность коронавируса проникать в мозг человека
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Обман с перерасчетом пенсии: в ПФР предупредили о новом виде мошенничества
Видео
В Северной Осетии нашли массовое захоронение солдат Вермахта
Лекарство от расстройства желудка сочли эффективным против COVID-19
Ученые объяснили способность коронавируса проникать в мозг человека
За минуты до катастрофы: мужчина успел отправить матери селфи перед гибелью
Видео
Удар молнии разорвал надвое самый большой в мире флаг США: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.