Боевая техника сухопутных войск Северного флота прибыла в Мурманск: видео

Экипажи боевых машин подразделений сухопутных и береговых войск и частей ПВО Северного флота совершили 150 километровый марш в город-герой Мурманск для подготовки в военному параду. Незадолго до этого бойцы завершили тренировки на аэродроме Корзуново в Печенгском районе.

Более 40 единиц боевой техники разместили на базе отдельного ремонтно-восстановительного батальона Северного флота.

Боевые машины следовали по автодороге двумя организованными колоннами в сопровождении военной автоинспекции, которая обеспечила безопасность движения по всему маршруту и в городе Мурманске.

В марше приняла участие колесная техника, в том числе зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» на базе четырехосных грузовиков КамАЗ, реактивные системы залпового огня «Град», бронетранспортеры БТР-82А и другие боевые машины.

Всего в параде примет участие 72 единицы боевой и исторической техники, а возглавит колонну легендарный танк Т-34. Из современной техники парадным строем пройдут арктические танки Т-80БВМ, двухзвенные вездеходы «Алеут», пусковые установки берегового ракетного комплекса «Бастион» и зенитного ракетного комплекса С-400, которые станут самыми габаритными участниками военного парада в Мурманске.

