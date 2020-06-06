Бойцы ВДВ форсировали реку под Тулой: видео

Механики-водители Тульского гвардейского соединения ВДВ успешно форсировали водную преграду на первых летних учениях на полигоне «Тесницкое».

В ходе совершения марша бойцы с ходу преодолели водную преграду на боевых машинах десанта БМД-2 и бронетранспортерах БТР-Д, пройдя по водной поверхности сквозь ограниченные проходы на максимальной скорости.

Кроме штатных механиков-водителей боевых машин водное препятствие было преодолено и всеми командирами подразделений, которые на «отлично» справились с поставленной задачей.