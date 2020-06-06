Десять месяцев испытаний: фрегат «Адмирал флота Касатонов» готовится к подъему Андреевского флага

Первый серийный фрегат «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350 завершил морскую часть государственных испытаний. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Северной верфи.

На заключительных испытаниях в Балтийском море протестированы все проектные характеристики корабля, проверена работа систем и вооружения судна. Помимо этого «Касатонов» отработал взаимодействие с подводными лодками и авиацией, для экипажа проведены спасательные и эвакуационные учения.

Генеральный директор Северной верфи Игорь Пономарев отметил, что в течение десяти месяцев корабль проходил испытания на Северном и Балтийском флотах в разных погодных условиях и волнениях моря. Корабль приближается к главному событию – подъему Андреевского флага.

«Сдаточная команда вместе с экипажем, службами обеспечения флота провела тщательную проверку фрегата, и сейчас можно с уверенностью говорить о том, что "Касатонов" - это современный мощный корабль дальней морской зоны, который усилит отечественный флот», - приводит слова Пономарева пресс-служба.

В течение июня кораблестроители выполнят техобслуживание механизмов, главной энергетической установки, устройств и специзделий, восстановят изоляционное и лакокрасочные покрытия корпуса, внутренних помещений. После подписания приемного акта госкомиссией корабль передадут Военно-морскому флоту России.