Отсыпка полотна и прокладка путей: как военнослужащие ЗВО восстанавливают ж/д сообщение в Мурманской области

Спецсостав с военными железнодорожниками прибыл из Брянской области в Оленегорск Мурманской области. Специалисты приступают к восстановительным работам на перегоне Кола-Выходной, где из-за обрушения моста прервано движение поездов.

Военнослужащие круглосуточно будут готовить насыпь. Затем на нее уложат 6 километров путей. Под Мурманск перебросили 70 специалистов, а также 36 единиц техники: экскаваторы, бульдозеры, самосвалы, тралы.

Кроме того, в Оленегорск из Нижегородской области тремя самолетами Ил-76 доставлена новейшая бурильно-ударная машина БУМ-2 на базе автомобиля «КамАЗ».

В сообщении министерства обороны говорится, что объем земляных работ составит свыше 60 тысяч кубических метров.

Напомним, что 1 июня при проведении ремонтных работ обрушился железнодорожный мост в Кольском районе под Мурманском. По данному мосту проходила единственная ветка, которая связывает город с остальной частью России. По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело.