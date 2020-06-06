Помощь на месте: военные инженеры приступают к восстановлению разрушенного моста под Мурманском

Военные железнодорожники Западного военного округа (ЗВО) прибыли к месту проведения работ по восстановлению железнодорожного сообщения на участке железной дороги Кола - Выходной в Мурманской области.

Менее чем за двое суток личный состав преодолел более 2300 километров от станции Фокино в Брянской области до города Оленегорск. На 34 платформах к месту проведения работ доставлены 70 военнослужащих и 36 единиц специальной техники.

Военные железнодорожники ЗВО уже сегодня приступят к проведению работ по круглосуточной посменной отсыпке насыпи для железнодорожного полотна протяженностью около шести километров, общий объем земляных работ составит свыше 60 тысяч кубических метров.

Ранее в Оленегорск тремя самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России были доставлены новейшая бурильно-ударная машина БУМ-2 на базе автомобиля КамАЗ, военнослужащие инженерно-саперного подразделения со всем необходимым для выполнения задач специальным оборудованием и материальными средствами.

Всего для выполнения задачи по оказанию помощи в восстановлении железнодорожного сообщения задействовано свыше 100 военнослужащих и более 40 единиц специальной военной техники.

