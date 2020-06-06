Военные врачи прибыли в Читу для лечения больных коронавирусом
В город Чита Забайкальского края прибыл личный состав полевого многопрофильного мобильного госпиталя на 100 койко-мест одного из соединений Восточного военного округа. В составе прибывшей колонны медицинского подразделения 133 военнослужащих, в том числе 72 медицинских специалиста и 31 единица специальной военной техники. Бойцы подразделений РХБЗ организовали ее санитарную обработку.
«После рекогносцировки местности приступили к развертыванию функциональных подразделений госпиталя. Это приемо-сортировочное отделение, лабораторно-диагностическое отделение, рентгеновский и стоматологические кабинеты, инфекционное и госпитальные отделения общей емкостью на 100 коек. Госпиталь оснащен всем необходимым имуществом и техникой для выявления и лечения больных с новой коронавирусной инфекцией», - заявил начальник полевого многопрофильного мобильного госпиталя Виталий Нам.
Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР лабораторией.