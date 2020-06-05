«Очень многие хотели»: участник эксперимента по испытанию вакцины от COVID-19 рассказал об отборе

Военнослужащие, желающие испытать на себе новую вакцину от коронавируса, выстраивались в очередь, но медики отобрали для эксперимента обладателей безупречного здоровья. Об этом рассказал один из участников испытаний сыворотки от COVID-19 на людях.

В числе своих сослуживцев из первой группы испытуемых он прибыл на карантин, который предшествует началу эксперимента.

«Никакого приказа не было, все было в добровольном порядке. Нам предложили на собрании, очень многие хотели, но нас отбирали, проводили медосмотр. До этого мне не приходилось принимать участия в таких мероприятиях», - рассказывает доброволец по имени Юрий.

В течение 14 дней добровольцев будут осматривать врачи медицинского учреждения, в том числе будут проводиться измерения артериального давления, пульса, термометрия и другие процедуры.

Отечественная вакцина уже прошла стадию испытаний на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных в 48 Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России. Созданием препарата занимались Министерство обороны Российской Федерации совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.