Ил-76 Минобороны РФ доставили в Оленегорск технику для починки разрушенного моста: видео

Специалисты инженерных войск Западного военного округа (ЗВО) прибыли к месту проведения работ по восстановлению сообщения на участке железной дороги Кола - Выходной в Мурманской области.

В Оленегорск тремя самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России доставлены новейшая бурильно-ударная машина БУМ-2 на базе автомобиля КамАЗ и военнослужащие инженерно-саперного подразделения со всем необходимым для выполнения задач специальным оборудованием.

Инженерам предстоит подготовить карьер в скальном грунте для отсыпки полотна и проведения работ по прокладке железнодорожного пути протяженностью около шести километров для восстановления железнодорожного сообщения между станциями.

Всего для выполнения задачи по оказанию помощи в восстановлении железнодорожного сообщения задействовано более 100 военнослужащих и 42 единицы специальной военной техники железнодорожных и инженерных войск ЗВО. Объем земляных работ составит свыше 60 тысяч кубических метров.