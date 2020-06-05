Врачи Минобороны РФ окажут выездную помощь пациентам в Дагестане

Военные врачи полевых многопрофильных госпиталей Минобороны России, развернутых в поселке Ботлих и городе Буйнакск в Дагестане, приступят к оказанию выездной медицинской и консультативной помощи населению, проживающему в труднодоступных районах республики.

Особое внимание уделят пациентам, нуждающимся в амбулаторном лечении и контактировавшим с инфицированными коронавирусной инфекцией.

Работа медицинского персонала будет осуществляться в специальных изолирующих костюмах на предоставленных автомобилях скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что к десяти районам Дагестана, жителям которых уже оказывают помощь, военные врачи добавили Хунзахский и Шамильский районы республики, население которых превышает 60 тысяч человек. В настоящее время более 80 пациентов продолжают лечение в инфекционном и госпитальном отделениях полевых госпиталей Минобороны России, развернутых в Ботлихе и Буйнакске.