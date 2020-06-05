Подавление огнем: кадры штурма мотострелками ЗВО позиций «противника»

Мотострелковые подразделения общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) взяли штурмом позиции «противника» на учениях в Воронежской области.

По легенде, мотострелки должны были в условиях ограниченного времени выбить условного противника с ключевых точек, преодолев несколько огненных рубежей, а также имитационное минное поле, сообщает пресс-служба округа.

В уничтожении условного противника применялись пулеметы Калашникова «Печенег», автоматы Калашникова АК-74М, а также ручные противотанковые гранатометы РПГ-7В. Огневую поддержку пехоте оказывали боевые машины БМП-2, для маскировки позиций во время штурма использовались тактические дымовые гранаты.

Всего к учениям было привлечено свыше 100 военнослужащих мотострелковых отделений общевойсковой армии ЗВО, задействовано свыше 30 единиц вооружения военной и специальной техники.