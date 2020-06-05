Военные, направляющиеся в Забайкалье на борьбу с COVID-19, прошли больше половины пути

Колонна специальной военной техники, которая движется из бурятского города Кяхты в Забайкалье, чтобы лечить там пациентов с коронавирусом, проехала около 400 километров - больше половины пути. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

«Госпиталь совершает марш из поселка Кяхта до города Читы. Прошли около 400 километров. Все остановки и привалы ранее утвержденного решения. Скорость на марше - 70 км/ч. Сейчас проходит привал, прием пищи личным составом и дозаправка техники. Далее до города Читы остановок не будет», - пояснил начальник полевого многопрофильного мобильного госпиталя подполковник Виталий Нам.

Безопасность дорожного движения колоны обеспечивают экипажи военной автоинспекции.

Общая протяженность маршрута из Кяхты в Читу составит более 700 километров. В составе полевого медицинского подразделения 133 военнослужащих, в том числе 72 медика и 31 единица специальной военной техники.