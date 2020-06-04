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Тридцать жителей Дагестана вылечились от COVID-19 в полевых госпиталях Минобороны РФ

Роман Захаров
06:23 04.06.2020
Сейчас около 80 пациентов продолжают получать всю необходимую помощь в инфекционном и госпитальном отделениях в полевых медицинских учреждениях МО РФ.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Военные медики продолжают оказывать квалифицированную медицинскую помощь жителям Дагестана в полевых многопрофильных мобильных госпиталях Минобороны РФ, развернутых в поселке Ботлих и городе Буйнакск.

С первого дня работы полевых медицинских учреждений в них были госпитализированы более 100 жителей труднодоступных районов республики. 

Сейчас около 80 пациентов продолжают получать всю необходимую медпомощь в инфекционном и госпитальном отделениях, а свыше 30 человек полностью излечились и были выписаны из полевых госпиталей. Все поступившие на стационарное лечение пациенты находятся под постоянным наблюдением квалифицированных медиков. 

Для оказания помощи населению в распоряжении медучреждений имеется самое современное оборудование – аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и современная лаборатория, а также необходимый запас лекарственных средств. 

В соответствии с поручением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина и указаниями главы российского Минобороны генерала армии Сергея Шойгу в Дагестане были развернуты два полевых мобильных многофункциональных госпиталя общей вместимостью на 200 коек для оказания помощи населению в борьбе с распространением COVID-19.

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