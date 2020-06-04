Красно-белый гигант: гидрографы заменили пятитонный приемный буй Петербурга

Гидрографы заменили приемный буй Северной столицы. Он расположен на входе в Кронштадтский корабельный фарватер.

Размеры большого морского ледового буя впечатляют. Длина навигационного знака - десять метров, а вес - пять тонн. Внутри несколько аккумуляторных батарей, которые питают фонарь. Заряда хватит на то, чтобы он светил целый год.

Вместе с приемным буем Санкт-Петербурга на корабельных фарватерах заменят свыше 50 плавучих навигационных знаков. Гидрографические катера «Вайгач», «Георгий Рыбин», «Николай Крылов», судно ГС-27 - целая флотилия гидрографической службы уходит на работу в Финский залив, чтобы заменить их.

«Будем завозить продукты на десять островных объектов, также обеспечим радиотехнические посты Ленинградской военно-морской базы», - рассказал начальник гидрографической службы Ленинградской военно-морской базы Александр Шубин.

Красные и зеленые буи указывают по ночам границы безопасного пути. Со стороны кажется, что замена знака - простой процесс, но на самом деле это сложнейшая операция. Новый буй нужно установить строго в том же месте, погрешность составляет максимум, 1,5 метра.

Приемный буй Санкт-Петербурга с 1884 года служит ориентиром для кораблей. Рядом с ним также производится посадка лоцманов в прибывшие в Северную столицу корабли. Удерживает буй трехтонный якорь, опущенный на глубину 20 метров. Сооружение круглый год по ночам подает шестисекундный сигнал белого цвета.