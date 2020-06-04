Огонь из Т-72Б3: танкисты выполнили стрельбы в Воронежской области

Танкисты Висленской мотострелковой дивизии выполнили первые практические стрельбы на полигоне Погоново в Воронежской области, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

«Танкисты приступили к проведению первых контрольных стрельб для проверки уровня готовности по новой модульной системе. Стрельбы из 125-мм орудий танков Т-72Б3 были приближены к динамике общевойскового боя», - говорится в сообщении.

Стрельба велась по появляющимся мишеням в виде танков «противника», безоткатных орудий, расчетов противотанковых гранатометов. Всего за время первых практических стрельб в летнем периоде обучения танковые экипажи уничтожили свыше 200 мишеней разного типа.

Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшением большинства основных характеристик.

На танк устанавливаются прицелы «Сосна-У» и 1А40-4, автомат сопровождения целей, радиостанция Р-168-25У-2, комплекс программно-аппаратного АВСКУ, пушка типа 2А46М-5-01, двигатель В-92С2Ф (1 130 л. с.) с системами, обеспечивающими его работу.

Кроме того, танк получил бортовые экраны корпуса с интегрированными модулями динамической защиты типа «Реликт» и решетчатые экраны проекции МТО корпуса, модули динамической защиты и решетчатые экраны башни.