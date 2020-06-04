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Огонь и грохот: кадры боевых стрельб танкистов ЗВО под Воронежем

Ян Брацкий
05:29 04.06.2020
Всего за время первых практических стрельб в летнем периоде обучения танковые экипажи уничтожили свыше 200 мишеней разного типа. 
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны Росии

Танкисты Висленской мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) выполнили первые практические стрельбы из 125-мм орудий танков Т-72Б3 на полигоне Погоново в Воронежской области.

Танкисты приступили к проведению первых контрольных стрельб для проверки уровня готовности по новой модульной системе. Стрельбы из 125-мм орудий танков Т-72Б3 были приближены к динамике общевойскового боя.

Стрельба производилась по появляющемся мишеням в виде танков «противника», безоткатных орудий, расчетов противотанковых гранатометов. Экипажи танков поражали цели на удалении от 800 до 1200 метров. 
 
 

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