Огонь и грохот: кадры боевых стрельб танкистов ЗВО под Воронежем

Танкисты Висленской мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) выполнили первые практические стрельбы из 125-мм орудий танков Т-72Б3 на полигоне Погоново в Воронежской области.

Танкисты приступили к проведению первых контрольных стрельб для проверки уровня готовности по новой модульной системе. Стрельбы из 125-мм орудий танков Т-72Б3 были приближены к динамике общевойскового боя.

Стрельба производилась по появляющемся мишеням в виде танков «противника», безоткатных орудий, расчетов противотанковых гранатометов. Экипажи танков поражали цели на удалении от 800 до 1200 метров.



