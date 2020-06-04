Огонь и грохот: кадры боевых стрельб танкистов ЗВО под Воронежем
Всего за время первых практических стрельб в летнем периоде обучения танковые экипажи уничтожили свыше 200 мишеней разного типа.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны Росии
Танкисты Висленской мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) выполнили первые практические стрельбы из 125-мм орудий танков Т-72Б3 на полигоне Погоново в Воронежской области.
Танкисты приступили к проведению первых контрольных стрельб для проверки уровня готовности по новой модульной системе. Стрельбы из 125-мм орудий танков Т-72Б3 были приближены к динамике общевойскового боя.
Стрельба производилась по появляющемся мишеням в виде танков «противника», безоткатных орудий, расчетов противотанковых гранатометов. Экипажи танков поражали цели на удалении от 800 до 1200 метров.