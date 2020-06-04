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Экипажи БТР-82 и Т-72Б3 выполнят стрельбы в Крыму

Андрей Аркадьев
10:18 04.06.2020
Экипажи боевых машин подразделений береговой обороны отрабатывают одиночные и совместные действия при ведении боя.
Экипажи БТР-82 и Т-72Б3 выполнят стрельбы в Крыму
© Фото: Минобороны России

В Крыму экипажи танков Т-72Б3 приступили к выполнению задач в составе танковых рот, а экипажи БТР-82 - к отработке одиночных действий при ведении боя, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

«В ходе занятий отрабатываются действия экипажей танков и бронетранспортеров в наступлении и в обороне, в различных условиях местности, с преодолением естественных препятствий и инженерных заграждений», - говорится в сообщении.

В завершении занятий экипажи БТР-82 и Т-72Б3 выполнят стрельбы по мишеням, имитирующим бронетехнику, артиллерийские и противотанковые расчеты условного противника.

Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшением большинства основных характеристик.

На танк устанавливаются прицелы «Сосна-У» и 1А40-4, автомат сопровождения целей, радиостанция Р-168-25У-2, комплекс программно-аппаратного АВСКУ, пушка типа 2А46М-5-01, двигатель В-92С2Ф (1 130 л. с.) с системами, обеспечивающими его работу.

Кроме того, танк получил бортовые экраны корпуса с интегрированными модулями динамической защиты типа «Реликт» и решетчатые экраны проекции МТО корпуса, модули динамической защиты и решетчатые экраны башни.

БТР-82А является глубокой модификацией легендарного бронетранспортера БТР-80. Имеется 30-миллиметровая пушка 2А72. Скорострельность - не менее 330 выстрелов в минуту.

БТР оснащен более мощным двигателем в 300 лошадиных сил и способен преодолевать рвы до двух метров и стенки до полуметра высотой. Способен перевозить до семи человек десанта. Экипаж - три человека.

Повышены живучесть, проходимость, надежность и ресурс эксплуатации по сравнению с БТР-80. Имеются противоосколочная защита в виде специальных накладок на внутренней поверхности корпуса и кондиционер.

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