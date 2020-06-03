Субмарины ТОФ атаковали условного противника в Японском море

Подводные лодки тихоокеанского флота (ТОФ) провели учения в Японском море, главной задачей которых было атаковать условного противника. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

Он сообщил, что одна из субмарин скрытно вошла в назначенный район, обнаружила субмарину «противника» и атаковала ее, условно применив торпедное оружие, говорится в сообщении. Далее атакованная подлодка, выполнив маневр, оторвалась от преследования, поставив помехи и ложные цели. Позже атакующая и атаковавшая субмарины поменялись ролями.

«В рамках тактического учения две подводные лодки ТОФ решали задачи по поиску и атаке подлодки условного противника. Выполнение упражнения в море обеспечивало спасательное судно ТОФ «Игорь Белоусов», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в конце мая атомный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» завершил прохождение государственных испытаний в Белом море. Уточнялось, что последний этап испытаний проводился как в надводном, так и в подводном положении.