Военные медики ЗВО помогут жителям двух районов Дагестана

Военные медики из полевого госпиталя Западного военного округа (ЗВО) в поселке Ботлих окажут необходимую помощь жителям Хунзахского и Шамильского районов Республики Дагестан. Об этом сообщает Минобороны России.

«В целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения коронавирусной инфекции к пяти районам Дагестана, жителям которых оказывают помощь военные врачи полевого госпиталя Западного военного округа в поселке Ботлих, подключены Хунзахский и Шамильский районы, население которых превышает 60 тысяч человек», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Для оказания помощи инфицированным коронавирусной инфекцией, в полевом госпитале имеется в наличии все необходимое оборудование, включая аппараты ИВЛ, УЗИ, мониторы наблюдения, анализаторы крови, лаборатория и необходимый запас медикаментов.

В настоящее время 77 пациентов продолжают лечение в инфекционном и госпитальном отделениях госпиталей в Ботлихе и Буйнакске. Медицинский центр на 200 койко-мест был развернут в Дагестане по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Полевые госпитали по типовому проекту Минобороны также появятся в Каспийске, Хасавюрте и Дербенте.