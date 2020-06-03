Первая группа добровольцев прибыла для эксперимента по испытанию уникальной вакцины от COVID-19

Эксперты Минобороны России совместно со специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии завершают подготовку к проведению эксперимента по испытанию новой вакцины от COVID-19 на людях. Он состоится в учреждении при 48 ЦНИИ Минобороны РФ.

Первая группа военнослужащих-добровольцев уже прибыла в специальное медицинское учреждение при 48 Центральном научно-исследовательском институте Минобороны РФ для прохождения углубленного обследования и подготовке к проведению эксперимента.

Препарат уже прошел стадию испытаний на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких лабораторных животных.

«Нашим институтом завершены доклинические испытания вакцины и завершается отбор добровольцев для проведения клинических испытаний. Ранее специалистами института была доказана эффективность и безопасность этого препарата на крупных и мелких лабораторных животных», - подтвердил начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России Сергей Борисевич.

В ходе предварительных испытаний вакцина продемонстрировала отличные результаты. У животных развился стойкий иммунитет к коронавирусу после введения препарата.

Ранее стало известно, что Министерство обороны Российской Федерации отобрало добровольцев для проведения клинических испытаний уникальной отечественной вакцины от коронавируса. Там отметили, что в них будут участвовать 50 военнослужащих, в их числе пять женщин. Все они прошли тестирование.

