«Эффективность доказана»: глава научного института Минобороны РФ рассказал о новой вакцине от COVID-19

Клинические испытания новейшей вакцины от коронавирусной инфекции стартуют на базе 48 ЦНИИ Минобороны России. В настоящее время участники эксперимента изолированы, так как нельзя допустить их заражения до начала исследований. Первая группа добровольцев уже прибыла в специальное медицинское учреждение при институте.

Созданием лекарственного препарата от смертельно опасной инфекции, от которой по всему миру страдает более шести миллионов человек, занимались специалисты 48 Центрального научно-исследовательского института Минобороны России. Ранее ими была проверена эффективность созданного препарата на мелких и крупных лабораторных животных.

«Специалисты 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России неоднократно принимали активное участие в проведении клинических испытаний в отношении вакцин, разработанных против геморрагической лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного синдрома и универсальной гриппозной вакцины. Нашим институтом завершены доклинические испытания вакцины и завершается отбор добровольцев для проведения клинических испытаний. Ранее специалистами института была доказана эффективность и безопасность этого препарата на крупных и мелких лабораторных животных», - рассказал начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России, доктор биологических наук Сергей Борисевич.

По итогам испытаний создатели вакцины смогут оценить степень ее воздействия на человеческий организм и скорость выработки иммунного ответа. Для чистоты эксперимента среди его участников специально отобраны люди без хронических заболеваний.