Бойцы РХБЗ продезинфицировали уникальные карьерные самосвалы под Красноярском: видео

Мобильные расчеты войск РХБЗ Центрального военного округа (ЦВО) продезинфицировали уникальное горнотранспортное оборудование на одном из золотодобывающих предприятий в Северо-Енисейском районе Красноярского края.



Военнослужащие провели дезинфекцию карьерных самосвалов, грузоподъемностью 200 тонн, которые привлекаются к работам по транспортировке руды из карьеров в цеха обработки. Кроме того, военные продезинфицировали помещения ремонтно-гаражной базы карьера «Благодатный» и прилегающей территории общей площадью более 30 тысяч квадратных метров.



Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации в выполнении задач в Северо-Енисейском районе Красноярского края в настоящее время задействовано около 150 военнослужащих, в том числе более 30 специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты, 77 врачей и младшего медицинского персонала, развернуты многопрофильный медицинский госпиталь на 100 коек и полевой обсервационный лагерь на две тысячи койко-мест.