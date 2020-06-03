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Военные медики приняли на лечение 85 пациентов с COVID-19 под Красноярском

Ян Брацкий
06:00 03.06.2020
Все поступившие на стационарное лечение пациенты находятся под постоянным наблюдением квалифицированных военных медиков, а за последние сутки госпиталь принял еще 20 человек.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны России

Медики Центрального военного округа (ЦВО) совместно с гражданскими специалистами приняли на лечение 85 сотрудников Олимпиадинского горно-обогатительного комбината поселка Еруда в Красноярском крае. Ранее там была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. 

«С 18 мая 2020 года и по настоящее время в полевом госпитале проводится лечение больных коронавирусной инфекцией. Всего привлечено 77 военных врачей и среднего медперсонала. Работа осуществляется в специальных средствах индивидуальной защиты, посменно. Совместная работа военных и гражданских врачей позволяет максимально эффективно оказывать медицинскую помощь больным с коронавирусной инфекцией», - сообщил начальник мобильного госпиталя ЦВО майор Евгений Захарченко.

Для оказания необходимой помощи в распоряжении полевого многопрофильного мобильного госпиталя имеется самое современное медицинское оборудование – аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и современная лаборатория, а также ультразвуковой цифровой сканер и кислородная заправочная станция, оборудование для помывки личного состава и дезинфекции имущества, необходимый запас лекарственных средств.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к выполнению задач в поселке Еруда привлечено свыше 400 военнослужащих и более 100 единиц специальной военной техники. 
  

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