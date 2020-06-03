Шойгу направил инженеров и технику для починки разрушенного паводком моста под Мурманском
Военнослужащие и техника железнодорожных войск направлены в Мурманскую область для оказания помощи в восстановлении железнодорожного сообщения на участке пути Кола – Выходной. Соответствующее распоряжение отдал министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.
Военнослужащие, необходимая для работы техника и специальный железнодорожный подвижной состав батальона 29 отдельной бригады Западного военного округа (ЗВО) будут доставлены со станции Фокино в Брянской области в город Оленегорск.
Специалистам железнодорожных войск и военным инженерам предстоит подготовить карьер в скальном грунте для отсыпки полотна и проведения работ по прокладке пути протяженностью около шести километров для восстановления железнодорожного сообщения между станциями.
В настоящее время техника готовится к погрузке на железнодорожные платформы, после чего будет совершен марш комбинированным способом в Мурманскую область протяженностью свыше двух тысяч километров.